Pechino: primo oro per la 18enne Eileen Gu nel big air

YANQING, 08 FEB - La star del freestyle Eileen Gu, nata negli Usa e in gara per la Cina, ha vinto un oro spettacolare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, centrando il titolo inaugurale del big air di freeski femminile.

Dopo un grande salto d'apertura, la diciottenne californiana ha concluso il suo ultimo round con quattro rotazioni in aria prima di afferrare l'esterno dello sci e atterrare all'indietro.

Lo straordinario salto l'ha vista strappare il primo posto alla francese Tess Ledeux, 20 anni, la campionessa di big air agli X Games del mese scorso ad Aspen, che si è dovuta accontentare dell'argento.

Soprannominata la 'principessa delle nevi', è la grande speranza della Cina per arricchire il suo medagliere. La 18enne di San Francisco, che nel 2019 annunciç la volontaà di gareggiare per la Cina, ha urlato di gioia quando ha effettuato il salto, poi si è inginocchiata quando è stato annunciato il punteggio di 94,50. Ledeux ha cercato di migliorare il suo punteggio, non riuscendo a evitare però il sorpasso della Gu.

