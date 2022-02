Pechino: Pellegrino, 'oggi avevo testa e un corpo super'

(ANSA) - PECHINO, 08 FEB - "E' incredibile. Ho iniziato a sognare questa corsa otto anni fa e il sogno è diventato passo dopo passo un obiettivo, e raggiungere questo obiettivo di una medaglia, dopo un periodo particolarmente difficile, per me è qualcosa di incredibilmente emozionante". Così Federico Pellegrino, l'azzurro argento olimpico nella gara sprint di fondo.

"Non è stato un facile avvio di stagione a dicembre, ho cambiato tutto. Oggi ho messo in pista tutte le mie qualità.

Tattica, tecnica, i miei sci erano incredibili. La mia testa oggi era super e il corpo pure", ha proseguito l'atleta della Fiamme Oro, che nella gioia ha un pizzico di rammarico: "Appena passata l'emozione mi son messo a pensare come avrei potuto battere Klaebo, perché oggi non era imbattibile. Sono comunque incredibilmente soddisfatto e appagato". (ANSA).