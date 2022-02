Pechino: Mayer vince il Super G, entra nella storia

(ANSA) - YANQING, 08 FEB - L'austriaco Matthias Mayer è il primo sciatore a vincere l'oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive, dopo aver conquistato a Yanqing il Super G con una prova pulita e autorevole. Mayer, che si aggiudicò l'oro nella discesa libera a Sochi nel 2014 e il Super G a PyeongChang nel 2018, ha domato 'The Rock', la pista di Pechino 2022, in 1:19.94 con l'americano Ryan Cochran-Siegle staccato di soli 4 centesimi e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 42 centesimi. Lontani dal podio gli italiani con un prova quasi fotocopia dalla libera: Matteo Marsaglia è 18/mo, Dominik Paris 21/mo, mentre Christof Innerhofer è caduto. (ANSA).