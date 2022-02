Pechino: a Cortina è febbre da curling per la finale

Tifo da stadio a Cortina d'Ampezzo per la finale del curling doppio misto con tanto di maxischermi allestiti in piazza. Così Cortina d'Ampezzo (Belluno) ha seguito la finalissina e la medaglia d'oro della concittadina Stefania Constantini. Stefania con Amos Mosaer nel torneo di doppio misto battendo 8-5 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Gli azzurri con questo successo hanno fatto l'en plein, 11 vittorie su 11 incontri; la loro medaglia e' la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi

Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, sui social, pubblicizzava l'appuntamento e chiamava tutti a raccolta davanti al maxischermo in Corso Italia al grido 'correte tutti'.

"Da esordienti a campioni olimpici in meno di una settimana". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con la coppia azzurra che ha portato il curling italiano all'oro olimpico a Pechino, 08 febbraio 2022. "L'ampezzana 22 enne Stefania Constantini (Fiamme Oro), l'unica donna del curling italiano a Pechino 2022, assieme al trentino Amos Mosaner (Aeronautica) - aggiunge - hanno praticamente incantato il mondo intero nel doppio misto 'tutti contro tutti', battendo nella finale la Norvegia