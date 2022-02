Fontana: 'O cambiano le cose, o niente Milano-Cortina'

"Sono concentrata sul momento. Sicuramente c'ho pensato prima di venire qui, ma anche negli anni passati con la candidatura di Milano-Cortina 2006. Però alcune cose devono cambiare: non rimetto me stessa, l'allenatore nella situazione in cui siamo stati finora". Così Arianna Fontana, primo oro italiano a Pechino 2022 nello short track (500 m), polemizza con la Federazione sulla sua presenza a Milano-Cortina 2026. "O le cose cambiano o ci vedremo magari in un'altra veste. Tutti hanno la loro opinione come è giusto che sia e io ho la mia. Quello che è accaduto lunedì sera è la prova che la mia scelta è stata la migliore".