Pechino:Brignone 'ho pensato al ritiro,ora punto all'oro'

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Questa medaglia ha un sapore speciale per me che sono nel circuito da anni. Ho fatto la performance nel giorno giusto. Ho pensato al ritiro l'anno scorso, ma avevo il sogno dell'Olimpiade e di fare qualche cosa di grande". Così ai microfoni di Sky Federica Brignone dopo la medaglia d'argento nel gigante a Pechino. "Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a risalire. Ho cominciato la stagione piano e ho cominciato a sciare sempre meglio.

L'obiettivo era questo, mi sono tolta un peso, ho fatto una gara intelligente. Ma non è finita, ora punto all'oro certo" (ANSA).