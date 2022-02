Pechino: snowboard; oro a Parrot, Lauzi 5/o

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Quinto posto per l'italiano Emiliano Lauzi nella finale dello snowboard slopestyle uomini ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L'oro è andato al canadese Max Parrot, sul gradino più alto del podio dopo l'argento conquistato a PyeongChang e soprattutto dopo aver sconfitto un tumore al sistema linfatico scoperto proprio dopo i Giochi coreani.

Completano il podio l'argento del giovanissimo cinese Su Yiming, vera sorpresa di questa gara e il bronzo dell'altro canadese, Mark McMorris.

"Rinunciare non è mai stato un'opzione", ha spiegato Parrot che sta partecipando alla sua terza Olimpiade. "Tornare a partecipare a questi Giochi è stata anche un'enorme fonte di motivazione per sconfiggere il cancro". (ANSA).