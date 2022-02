Pechino: primo oro Italia, lo vince Arianna Fontana

Primo oro per l'Italia, lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle olimpiadi di Pechino.

Arianna Fontana da record. Con l'oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche in carriera ed eguaglia la fondista Stefania Belmondo.

"Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'oro di Arianna Fontana nello short track 500 metri, decima medaglia olimpica per l'azzurra. "Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita".

Medaglia d'argento per Federica Brignone nel gigante. "Mi sono emozionata tantissimo, è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l'argento, sognavo di portare a casa una medaglia": così Federica Brignone, argento olimpico nello slalom gigante a Pechino, ai microfoni di Rai Sport dopo la premiazione.

Il curling in finale per l'oro Storica medaglia olimpica per il curling azzurro: nel doppio misto Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono qualificati alla finale per l'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, battendo in semifinale la Svezia 8-1.