Pechino: Malagò, per la Brignone un argento strabiliante

(ANSA) - PECHINO, 07 FEB - "Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'argento nel gigante di Federica Brignone. "Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia". (ANSA).