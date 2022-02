Pechino: impresa Wust, almeno un oro nelle ultime 5 Olimpiadi

Impresa dell'olandese Ireen Wust, che oggi ha vinto la gara dei 1500 metri del pattinaggio di velocità di Pechino 2022 (settima l'azzurra Francesca Lollobrigida). Per l'olandese, che ha 35 anni e dopo questi Giochi pensa di ritirarsi, è il sesto oro olimpico, ma soprattutto il suggello di una carriera che la fa entrare nella storia. Infatti la Wust da Torino 2006 ha sempre vinto almeno un oro in tutte e cinque le Olimpiadi a cui ha preso parte.

"Certo, è una cosa che per me significa molto - le sue parole dopo la gara di oggi -, ma credo di non aver ancora realizzato completamente ciò che ho fatto. Fatemi la stessa domanda tra dieci giorni e vi risponderò meglio, adesso ho troppe sensazioni che mi ronzano nella testa. Ogni volta che gareggio vedo l'anello della pista e qualcosa di magico accade".