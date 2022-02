Pechino: Hockey; Canada-Roc su ghiaccio con mascherine Ffp2

(ANSA) - PECHINO, 08 FEB - "E' una storia particolare, ma potremo dire che abbiamo preso parte all'Olimpiade del Covid e perfino che abbiamo giocato con le mascherine sul volto". Le parole di Natalie Spooner, attaccante della nazionale di hockey ghiaccio femminile del Canada che sta giocando il torneo di Pechino 2022 descrivono quanto si è visto oggi sul ghiaccio del 'Wukesong Sports Center', dove le canadesi hanno affrontato il team del Comitato Olimpico Russo, ROC secondo la sigla che il Cio ha attribuito a questa rappresentativa.

Infatti tutte le giocatrici delle due squadre hanno disputato il match indossando, oltre al casco che è uno 'strumento' imprescindibile per praticare il loro sport, mascherine Ffp2 sui loro volti. Tutto è nato dal fatto che sei hockeiste del Roc erano risultate positive al Covid nei giorni scorsi ed erano state messe in isolamento. Si erano poi negativizzate e quindi facevano parte della squadra che avrebbe dovuto affrontare le canadesi. Ma a quel punto le giocatrici del Canada si sono rifiutate di affrontarle se prima non avessero svolto un ulteriore tampone rapido che ne attestasse la negatività.

"Vogliamo tutelare la salute e la sicurezza delle nostre giocatrici", aveva spiegato un portavoce del comitato olimpico del paese nordamericano, mentre la Spooner aveva sottolineato che "volevamo essere assolutamente certe della negatività delle nostre avversarie, e che quindi avremmo potuto giocare in sicurezza. Il nostro staff tecnico e quello medico non ci avrebbero mai messo in una situazione che avrebbe potuto farci correre dei rischi". Tutto ciò aveva ritardato di un'ora l'inizio della partita, che poi si è svolta dopo che il Cio ha fatto sapere che "le due squadre si sono dette d'accordo sul fatto che la partita cominci con l'uso da parte di entrambe delle parti delle mascherine protettive". E quindi tutte sono state dotate di Ffp2, che hanno indossato sotto al casco.

Le giocatrici russe le hanno portato solo per i primi due quarti i gioco, poi molte di loro se le sono tolte perché, come ha spiegato Anna Shibanova, "ci creavamo dei problemi, non riuscivamo a respirare correttamente durante il gioco". (ANSA).