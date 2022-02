Pechino: Constantini "è già un sogno, pianto di gioia

"Ci sentiamo così felici, siamo davvero orgogliosi di noi stessi. Ce ne siamo resi conto quando abbiamo visto le nostre famiglie in Tv qui, e abbiamo iniziato a piangere. È stato un momento magico. Davvero, è un sogno".

Stefania Costantini non nasconde l'emozione subito dopo la vittoria in semifinale nel doppio misto di curling che vale una medaglia certa - oro o argento - ma anche la gioia di "fare qualcosa di importante per il curling in Italia". "È fantastico perché non mi sarei mai aspettato di essere alla finale delle Olimpiadi: domani cercheremo di dare tutto sul ghiaccio e portare a casa l'oro", ha aggiunto Amos Mosaner.