Pechino: Fischnaller, un bronzo che cancella incubo PyeongChang

(ANSA) - PECHINO, 06 FEB - "Una grande liberazione per tanti motivi. È stata una settimana davvero difficile quando hanno trovato positivo mio cugino Kevin, ho avuto paura come tutta la squadra. Mi è mancato averlo al mio fianco in gara, e a lui dedico la medaglia". Così lo slittinista azzurro Dominik Fischnaller dopo il bronzo a Pechino. "Ho fatto due bellissime manche senza errori, nella terza sono stato un po' lento all'arrivo e nell'ultima ho giocato la mia ultima carta perché preferivo arrivare decimo che di nuovo quarto. Quei 2 millesimi di PyeongChang son sempre nella mia testa per gli ultimi 4 anni.

Ora finalmente posso lasciarmeli alle spalle". (ANSA).