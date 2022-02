Pechino: fair-play curling, regalo da Cina a Usa

(ANSA) - PECHINO, 06 FEB - Il gesto di fair-play nel curling tra Cina e Usa, nonostante le aspre tensioni a tutto campo tra i due Paesi, potrebbe diventare uno dei momenti simbolici delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'episodo è avvenuto sabato, al temine della gara di doppio misto quando la coppia americana ha battuto per 7-5 quella di casa.

Ling Zhi e Fan SuYuan hanno atteso i loro avversari dopo le strette di mano di rito al National Aquatics Center per la consegna di un piccolo regalo a memoria dell'incontro. "Il team cinese ci ha regalato una serie di spille commemorative che sono semplicemente bellissime, qualcosa di super unico", ha spiegato il Christopher Plys, assicurando che "rimarranno sulla mia scrivania per molto, molto tempo. Non riusciamo a comunicare molto bene, ma ci sono sempre stati sorrisi e agonismo con loro, sin da quando ero nelle juniores".

Dopo un buon avvio di torneo, Ling e Fan hanno perso cinque incontri di fila, ma non si sono abbattuti. "È una tradizione del curling: gli atleti sono amichevoli tra loro", ha detto Ling. "Chris mi ha detto che gli piace Harbin e io vengo da Harbin. Ha menzionato l'Harbin Ice and Snow World (il popolare festival del ghiaccio, ndr). Gli do il benvenuto di cuore per una visita ad Harbin quando la pandemia sarà finita".

Plys ha detto di non essere contrario all'offerta. "Sono stato abbastanza fortunato con il curling da viaggiare in tutto il mondo. Non lascio che la politica del nostro Paese interferisca con quello che sta succedendo, ma quando siamo a questi eventi di curling, con una possibilità di giocare al gioco che amiamo, allora c'è solo molto rispetto reciproco". Per altro verso, ha aggiunto, "è divertente sperimentare un po' le reciproche culture. Ora dovrò sicuramente dare loro qualcosa.

Hanno migliorato il loro gioco alla grande. Troveremo qualcosa di speciale". Del resto, lo spirito olimpico ha sempre il suo peso e valore. (ANSA).