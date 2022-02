Pechino: un tripode olimpico 'piccolo', a tutela dell'ambiente

(ANSA) - PECHINO, 05 FEB - Il tripode olimpico di Pechino 2022, invece dei "fuochi ardenti", ha visto solo un "micro-fuoco" allo scopo di trasmettere il concetto di idee a basse emissioni di carbonio e rispettose dell'ambiente, riflettendo la filosofia cinese di "sapere che l'autunno arriva da una foglia". Zhang Yimou, il regista di Lanterne Rosse che ha curato la cerimonia di apertura dei Giochi invernali, così come quella spettacolare di Pechino 2008, ha spiegato alcune soluzioni innovative della cerimonia tenuta ieri sera al Bird's Nest.

La parte più importante, quella dell'accensione della fiamma olimpica, "è molto attesa ed è il momento in cui i registi di tutto il mondo si sfidano per mostrare la loro creatività", ha spiegato Zhang in un'intervista alla Cctv. "Quindi, volevamo sottolineare il concetto di nuova era e il tema di 'Insieme per un futuro condiviso'".

Un'altra innovazione sta nel modo in cui la fiamma è stata "accesa. "Quando gli ultimi tedofori sono entrati, hanno semplicemente messo le loro torce lì invece di accendere nuove fiamme più grandi, indicando lo spirito olimpico di tramandare l'eredità fino ad oggi, ha osservato Zhang, secondo cui con c'è stata "alcuna esibizione, ma solo un gesto diretto e semplice, questo è il popolo cinese di oggi e la sua fiducia culturale. In questo modo raccontano la storia cinese di come siamo tutti un'unica famiglia che ama e protegge l'ambiente".

La cerimonia di apertura dei Giochi si è tenuta ieri, nel giorno del 'lichun', una festa speciale nel calendario tradizionale cinese, che significa l'inizio della primavera, della crescita, della speranza e della solidarietà. Le temperature nello stadio, per la cronaca, sono scese sotto lo zero, fino a -10 gradi. (ANSA).