Pechino: Malagò "medaglie storiche, ne vedremo delle belle"

(ANSA) - PECHINO, 05 FEB - "L'Italia c'è. Date retta a me: ne vedremo delle belle!". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo le medaglie d'argento di Francesca Lollobrigida e della staffetta mista di short track. "Che emozioni fantastiche, grazie ragazze, grazie ragazzi - aggiunge Malago' -. Mi sono trovato ad urlare di gioia in questo covid hotel. Mi hanno preso per matto. Invece ero lì a festeggiare da solo due argenti di peso che valgono oro".

"Complimenti al Presidente Gios, alla Federazione, ai tecnici ma soprattutto a Francesca, con la quale ho già parlato al telefono, e alla staffetta", ha proseguito Malagò (ANSA).