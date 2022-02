Pechino: fondo; De Fabiani, domani gara dura con tante variabili

(ANSA) - PECHINO, 05 FEB - Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura saranno i tre fondisti azzurri impegnati domani nella prova di skiathlon ai Giochi olimpici di Pechino. "La pista è dura, ma poi ci sono l'altitudine inusuale per noi (1700 metri, ndr) - ha spiegato De Fabiani - e le condizioni meteo e della neve, che si presenta lenta e influenzata dal vento e dal freddo che sono due componenti.

Quindi sarà una gara complessa. Io cercherò a stare nel gruppo di testa fino alla fine e giocarmela al massimo delle mie possibilità".

"Dopo la skiathlon, ci sarà la sprint in tecnica libera, su di un'altra pista selettiva, ma siccome sarà a soli due giorni dalla 15 km in tecnica classica, gara su cui punto, valuterò - ha proseguito l'aostano -. All'Olimpiade ci sono sei gare, dure e faticose, e bisognerà pensare di focalizzarsi su alcuni obiettivi anziché cercare di farle tutte: dipenderà molto dalle sensazioni". (ANSA).