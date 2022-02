Pechino: biathlon; Hofer "ragazze ci han fatto sognare ma poi.."

(ANSA) - PECHINO, 05 FEB - "Le ragazze ci hanno fatto sognare ma la mia gara è partita in salita. Ho faticato sugli sci e mi sono portato la fatica anche al tiro. Nell'individuale si potrà capire qualcosa in più". Così l'azzurro del biathlon Lukas Hofer, dopo la staffetta che ha visto l'Italia chiudere al nono posto e scendere dal podio olimpico dopo due bronzi consecutivi.

"La mia gara è partita bene con la sessione a terra - ha detto Thomas Bormolini -. Il vento era veramente difficile e nel tiro in piedi ho fatto un errore di troppo. E' un peccato ma ho dato veramente il massimo". Dopo che Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno passato loro un testimone 'da podio', i due azzurri hanno trovato più difficoltà al tiro, scivolando indietro.

Nonostante la buona prova, Wierer non è sembrata soddisfatta: "Avevo le gambe abbastanza fredde e mi sembrava di non andare avanti, la neve non aiuta perché è davvero lenta. Sono contenta che ho evitato la penalità in piedi: ci ho messo un po' ma era importante chiudere con i colpi di riserva. Il tiro comunque è stato abbastanza buono". (ANSA).