Pechino: Xi allo stadio con la first lady, saluta Bach

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - Il presidente Xi Jinping ha fatto il suo ingresso al Bird's Nest in vista della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

Accolto da un'ovazione dei teenager che hanno partecipato a un preshow dedicato al tema del futuro dell'umanità condiviso, Xi, accompagnato dalla first lady Peng Liyuan, e ha salutato in tribuna d'onore il presidente del Cio, Thomas Bach (ANSA).