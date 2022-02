Pechino: Moioli, che emozione, un abbraccio a Sofia

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni, è stata un'esperienza unica.

Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica". Così Michele Moioli racconta ' a caldo' l'emozione di aver fatto sa portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale di Pechno 2022. "Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia,che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi - dice ancora un'emozionata Moioli -Ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare". (ANSA).