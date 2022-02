Pechino: azzurro Fischnaller positivo al Covid

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - Primo caso di positività al Covid per l'Italia Team alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo slittinista azzurro Kevin Fischnaller è infatti risultato positivo al tampone per Covid-19, informa il Coni, che sottolinea come la delegazione italiana a Pechino stia applicando rigidamente le regole stabilite da Cio e organizzatori per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese.

Fischnaller è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. "Auguriamo a Kevin una pronta guarigione!", si legge sul sito del Comitato olimpico italiano. (ANSA).