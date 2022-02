Pechino: al via short track, staffetta mista a caccia medaglia

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - Arianna Fontana è la punta di diamante dello short track italiano. L'azzurra -che a PyeongChang conquistò l'oro nei 500 metri, l'argento nella staffetta 3000m e il bronzo nei 1000m - con otto medaglie olimpiche al collo in quattro olimpiadi insegue il record della fondista Stefania Belmondo (con 10 medaglie a cinque cerchi in bacheca) e domani sarà in pista nelle qualificazioni dei 500 metri - dove è campionessa in carica - e soprattutto nella staffetta mista, che fa il suo esordio a Pechino 2022 che già domani assegna il titolo e nella quale gli azzurri (Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Martina Valcepina, Arianna Valcepina) vogliono dire la loro.

"Non sono mai stata così veloce, così esplosiva. Mi sento davvero bene e non vedo l'ora di entrare in pista - le parole della Fontana a Discovery+ - L'atmosfera al Villaggio olimpico? Abbiamo già avuto diversi casi di Covid nel villaggio: è un po' stressante. Pensando alle edizioni passate, soprattutto a PyeongChang, è completamente diverso. Noi atleti stiamo cercando in qualche modo di non pensarci più di tanto anche se, oltre allo stress della competizione c'è anche questo".

"Abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare, sempre tra le migliori, sempre in zona podio, anche nella staffetta mista" le parole di Martina Valcepina, alla sua quarta olimpiade: "Conosco ormai la pressione che si sente nei giorni delle gare, da quando si parte a quando si scende in pista, ma è sempre molto difficile da gestire". A Sochi 2014 Martina Valcepina scoprì di essere incinta delle sue due gemelle, Camilla e Rebecca.

"La staffetta mista - dice a Olympics.com - a me piace molto, perché vedi competere insieme uomini e donne. Già in altri sport era stata introdotta e personalmente sono contenta che sia arrivata anche nello short track olimpico. La trovo una bella competizione, anche per il pubblico, divertente da vedere".

