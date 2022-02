Pechino: - 10 gradi e pubblico, al via cerimonia apertura

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - E' cominciata a Pechino la cerimonia di apertura dei XXIV Giochi olimpici invernali. Nello stadio Bird's Nest della capitale, che aveva ospitato l'apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2008, prima dell'ingresso delle 91 delegazioni si svolge uno spettacolo ideato e diretto dal regista Zhang Yimou, che prevede l'esibizione di tremila comparse, per la gran parte giovanissime. La squadra azzurra, guidata dalla portabandiera Michela Moioli, sfilerà per penultima, prima di quella della Cina.

Nonostante una temperatura vicina a 10 gradi sottozero, e i timori per il covid, le tribune sono riempite al 60%. In tribuna d'onore, il presidente cinese Xi, il presidente del Cio, Thomas Bach. (ANSA).