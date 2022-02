Meyers Taylor positiva, cambia portabandiera Usa

La positività al Covid della campionessa di bob Elana Meyers Taylor ha costretto gli Stati Uniti ad affidare ad un'altra atleta il compito di portabandiera alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Sarà quindi la pattinatrice Brittany Bowe ad avere l'onore di aprire il corteo Usa insieme con il campione di curling John Shuster.

Questi e Meyers Taylor erano stati prescelti tramite un sondaggio tra gli atleti statunitensi per scegliere il portabandiera, con Bowe risultata seconda tra le atlete.

Inevitabile, quindi, che fosse lei a prendere il posto della sfortunata bobbista, costretta all'isolamento dopo il test ma decisa a farsi trovare comunque pronta per la gara se dovesse negativizzarsi. In un video che ha postato sui social, la si vede fare esercizi nei pochi metri quadri della stanza che la ospita nella cosiddetta 'isolation facility'.