Pechino: -2; curling già cominciato,in tribuna pubblico a inviti

(ANSA) - PECHINO, 02 FEB - Come accade con il calcio delle Olimpiadi estive, anche quelle invernali hanno discipline che cominciano prima della cerimonia di apertura. Nel caso di Pechino 2022 si tratta del curling, e più precisamente del doppio misto, specialità che è al suo esordio. Così questa edizione dei Giochi 'bianchi' ha visto come sua prima competizione in assoluto il match che la coppia degli Stati Uniti ha vinto per 6-5 sull'Australia.

Novità rispetto a Tokyo 2020, anche quella Olimpiade a rischio Covid, questa volta c'era il pubblico, tutto rigorosamente pechinese e presente su invito, che si è esaltato per la sfida successiva, quella in cui la coppia della Cina ha prevalso per 7-6 sulla Svizzera. Come dire che la rappresentativa di casa è partita con il piede giusto.

Il torneo, nella notte italiana, vedrà l'esordio della coppia azzurra Stefania Constantini-Amos Mosaner, che debutteranno contro gli Usa e quindi affronteranno la Svizzera. (ANSA).