Pechino: Skeleton; Tregubov positivo, niente Giochi

(ANSA) - MOSCA, 01 FEB - L'Olimpiade Invernale di Pechino 2022 perde uno dei suoi probabili protagonisti. Infatti il rappresentante del comitato olimpico russo (la Russia in quanto tale non può partecipare per via delle note vicende di doping) Nikita Tregubov è risultato positivo ai due test per il Covid che doveva effettuare prima della partenza per la Cina, e quindi ha deciso di rinunciare ai Giochi.

Tregubov, che compirà 27 anni il prossimo 14 febbraio, è uno specialista dello Skeleton, e nella gara del singolo uomini della precedente Olimpiade, quella di PyeongChang, aveva conquistato l'argento. A Sochi 2014 si era invece piazzato sesto. (ANSA).