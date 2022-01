Pechino -4: russa Vasnetsova due volte positiva, rinuncia

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - La russa Vasnetsova che rinuncia ai Giochi per una doppia positivita' al Covid, l'austriaca Kramer costretta a riprogrammare la sua partenza. La crescita di contagi anche dentro il cerchio olimpico comincia a provocare effetti sugli atleti.

L'austriaca Marita Kramer, leader mondiale del salto con gli sci, ha riprogrammato la sua partenza per Pechino 2022 nel tentativo di recuperare dopo essere risultata positiva al Covid, in tempo per la sua competizione.

Kramer, che guida la classifica generale femminile di Coppa del Mondo davanti alla tedesca Katharina Althaus ed è salita sul podio in otto delle ultime 11 gare, ha avuto conferma dell'infezione a Willingen, in Germania, l'ultima gara in calendario prima dei Giochi invernali. "I funzionari stanno attualmente lavorando su un piano temporale tale da consentire alla leader della Coppa del Mondo di partecipare alle Olimpiadi di Pechino", ha riferito la federazione austriaca di sci.

Kramer, secondo l'ultimo bollettino medico, non ha sintomi e nessun altro membro del team Austria è risultato positivo.

Oggi, invece, la biatleta russa Valeria Vasnetsova ha annunciato che le sue ambizioni olimpiche erano finite dopo essere risultata positiva due volte dall' arrivo a Pechino.

"Purtroppo il mio sogno olimpico rimarrà solo un sogno", ha postato Vasnetsova sui social media, aggiungendo che "forse un giorno troverò la forza per rialzarmi, ma sarà una storia completamente diversa". (ANSA).