Pechino -4: Cina, i portabandiera sono Zhao Dan e Gao Tingyu

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - Zhao Dan, stella dello skeleton, e Gao Tingyu, pattinatore di velocità, sono i due portabandiera scelti per guidare la delegazione cinese che sfilerà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Zhao, 19 enne nata nella Mongolia Interna, fa parte della squadra nazionale di skeleton dal 2018 ed è considerata una delle speranze cinesi per conquistare medaglie, vantando un promettente settimo posto nella gara femminile alla sua prima competizione mondiali a cui ha partecipato, i Giochi olimpici giovanili invernali del 2020. In più, Zhao ha continuato a migliorare nella stagione 2021-22, aggiudicandosi un titolo alla tappa di Innsbruck della Coppa Intercontinentale.

Quanto a Gao, 24 anni, si tratta di uno dei più brillanti atleti del pattinaggio di velocità degli ultimi anni su cui la Cina può fare affidamento. Entrato nella selezione nazionale nel 2016, vanta un bronzo ai Giochi di PyeongChang nel 2018, in Corea del Sud, sulla distanza dei 500 metri. E' il primo atleta cinese a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali nella specialità, mentre nell'attuale ha conquistato un oro e un argento, sempre nei 500 metri. (ANSA).