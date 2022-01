Pechino: positivo norvegese Krueger, doppio oro nel fondo

(ANSA-AFP) - OSLO, 28 GEN - A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, la squadra norvegese di sci di fondo è alle prese con la diffusione del Covid che colpisce alcuni dei favoriti per le medaglie. Simen Hegstad Krueger, doppio campione olimpico in carica, è diventato il terzo atleta norvegese a risultare positivo, il che dovrebbe impedirgli di iniziare la gara di skiathlon (30 km) che aveva vinto nel 2018 a Pyeongchang. Prima di lui erano risultate positive anche le sciatrici di fondo Heidi Weng, vincitrice della Coppa del Mondo 2017 e 2018, e Anne Kjersti Kalva.

La diffusione del virus ha portato le squadre norvegesi a posticipare la partenza per i Giochi: tornati a Oslo, gli uomini voleranno a Pechino lunedì e le donne martedì. (ANSA-AFP).