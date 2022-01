Pechino: rilevati altri 23 casi, conto sale a quota 129

(ANSA) - PECHINO, 28 GEN - Pechino ha inasprito le restrizioni anti-Covid in alcune parti della capitale in vista delle Olimpiadi, nel mezzo del rafforzamento degli sforzi della Cina per prevenire qualsiasi intoppo al regolare svolgimento dei Giochi.

Le zone in tre quartieri del distretto di Fengtai sono state designate "aree controllate", con i residenti tenuti a sottoporsi ai test anti-Covid giornalieri e a rispettare il divieto di lasciare i loro complessi residenziali dopo l'emersione di un'altra manciata di infezioni.

Nel sistema delle bolle, intanto, il conto complessivo dei contagi accertati è salito nel periodo dal 4 al 26 gennaio a quota 129 a seguito dei 23 rilevati ieri, secondo l'aggiornamento diffuso in giornata dal Comitato organizzatore.

Nel dettaglio, tra le ultime infezioni, 15 sono emerse con i test fatti all'aeroporto di Pechino e 8 nei controlli quotidiani all'interno del sistema delle bolle. (ANSA).