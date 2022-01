Pechino: Goggia sui social, "avanti con fiducia"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Avanti con fiducia", così Sofia Goggia in una storia di Instagram pubblicata una manciata di minuti fa. L'azzurra, infortunatasi domenica a Cortina, quando ha riportato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone, proverà a difendere il titolo olimpico in discesa libera, nella gara in programma il 15 e sta seguendo un programma di riabilitazione per questo obiettivo. (ANSA).