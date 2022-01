Pechino: primi arrivi al villaggio, Svizzera, Usa e Canada

A Pechino, che per questa Olimpiade ha allestito tre villaggi atleti a seconda degli impianti delle varie gare e delle relative distanze, sono arrivate le prime delegazioni in vita dei Giochi Invernali. Due dei villaggi si trovano in zone che fanno parte della capitale cinese, mentre il terzo è a Zhangjiakou, località che si trova a circa 200 km da Pechino e che ospiterà le prove di freestyle, snowboard, biathlon, salto con gli sci e sci cross-country. Gli atleti di queste discipline alloggeranno quindi qui. L'inaugurazione ufficiale dei villaggi olimpici è prevista per giovedì 27, ma intanto, come hanno documentato le telecamere di emittenti locali e della brasiliana Globo, sono arrivate le prime delegazioni, che rappresentavano una parte del contingente di Svizzera (i primi in assoluto ad arrivare), Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Poi sono arrivati anche finlandesi e australiani, oltre a degli atleti cinesi.

Le immagini mostrano anche molte strade di Pechino coperte da neve, segno che le condizioni climatiche della città sono per ora ideali per lo svolgimento delle gare.

Oltre a quello di Zhangjiakou, i villaggi atleti sono situati uno in zona centrale, per coloro che gareggeranno nel curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e di velocità, snowboard-big air, mentre quello per sciatori, bobisti, slittinisti e specialisti dello skeleton si trova a Yanqing, zona alla periferiaa nord di Pechino e che si trova a 900 metri sul livello del mare.