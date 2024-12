Trionfo di Conegliano, vince mondiale per club di volley

L'Italia del volley femminile festeggia un 2024 da sogno, reso unico dallo storico oro olimpico a Parigi delle azzurre di Julio Velasco e completato dalla doppietta sul podio del Mondiale per club in Cina di Conegliano e Milano. Sconfitta ieri dalle venete nel derby di semifinale, nel match per il bronzo la Numia Vero Volley ha battuto le brasiliane del Dentil Praia per 3-0, stesso risultato che poco dopo nello stesso impianto di Hangzhou ha permesso alla Prosecco Doc Imoco di avere la meglio sulle padrone di casa del Tianjin.

E' il terzo trionfo nel mondiale per la squadra guidata da Daniele Santarelli dopo quelli del 2019 e del 2022, il 26/o trofeo nella storia del club fondato 12 anni fa e che chiude l'annata fenomenale delle 'pantere', vittoriose in tutte le competizioni cui hanno partecipato: campionato, coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League.

Il 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) inflitto alla formazione cinese - in questa competizione le venete non hanno perso nemmeno un set - non dice tutto di una gara che comunque è stata tutt'altro che semplice. Le pantere hanno saputo anche soffrire, soprattutto nel primo set: sotto 14-18, la squadra di Santarelli ha rimontato fino al 24-20, prima della fiammata di Isabelle Haak, migliore in campo con 25 punti ma anche miglior opposto e mvp della competizione, a chiudere il parziale. La seconda frazione è stato un monologo di Conegliano, prima di un altro set combattuto. Avanti 4-2, con i muri di Fetisova e gli attacchi di Li, il Tianjin è salito sul 5-9, ma le pantere sono tornate a carburare e hanno risposto con la solidità di Sarah Fahr e Cristina Chirichella, le difese di Monica De Gennaro, la regia di 'Asia' Wolosz e gli attacchi di Gabi e dell'idolo di casa Zhu Ting. La stella cinese ha messo anche la firma sul 25-20 che ha chiuso il match e consentito di alzare l'ennesimo e più prestigioso trofeo del 2024.

"Il 2024 si chiude con un gran successo planetario per la Serie A - ha commentato il presidente della Lega pallavolo serie A femminile, Mauro Fabris -. Un anno d'oro, con la vittoria in tutte le competizioni europee, completando il settimo triplete della nostra storia, prima del tripudio della nazionale a Parigi. Conegliano è diventata campione del mondo per club e per la società trevigiana sono ormai finiti gli aggettivi, semplicemente complimenti alla società dei presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio. Il supporto degli sponsor ha permesso la costruzione di una realtà societaria modello e di un roster stellare. Applausi anche alla Numia Vero Volley Milano - ha aggiunto Fabris - per aver conquistato la terza posizione nel mondo alla sua prima partecipazione, un risultato non scontato e che merita di essere celebrato". Il successo delle trevigiane ha entusiasmato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia: "Che traguardo straordinario quello raggiunto dall'Imoco. I complimenti della Regione alle Pantere venete e al loro coach, Daniele Santarelli, per un risultato che premia la forza, la determinazione, l'impegno e la passione della squadra".

