L'Imoco Conegliano ha vinto il Mondiale per club di pallavolo femminile, battendo in finale per 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) le cinesi del Tianjin. La squadra veneta, che in tutta la competizione svoltasi ad Hangzhou, in Cina, non ha mai ceduto un set, ha conquistato il terzo titolo iridato, dopo quelli del 2019 e del 2022. In questa stagione, Conegliano aveva già vinto il campionato italiano, la Coppa Italia, la Champions League e la Supercoppa italiana.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA