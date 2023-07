Nations League: Italia battuta 3-0, vanno in finale gli Usa

L'Italia è stata battuta 3-0 dagli Stati Uniti nella semifinale della Nation League di pallavolo. A Danzica, i campioni del mondo in caricasono stati sconfitti con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-19.

La nazionale statunitense andrà ad affrontare domani i padroni di casa della Polonia per il titolo, mentre gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi se la vedranno con il Giappone nella finale per il terzo posto. Nell'altra semifinale, i polacchi avevano infatti battuto i nipponici per 3-1.



