Pallavolo: Vnl, la Francia si qualifica per i quarti

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La Francia ha battuto 21-25, 25-20, 25-22, 25-21 la Germania, ad Anaheim negli Usa, e si è qualificata per i quarti della Volley Nations League.

Grazie alla vittoria, infatti, i francesi hanno conquistato l'ottavo posto, ultimo disponibile, per partecipare alla Final 8 in programma Polonia: gli Usa prossimo avversario. (ANSA).