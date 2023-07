Nations League, Italia-Giappone 3-1

L'Italvolley maschile conclude con una vittoria la fase a gironi di Nations League. Nel quarto e ultimo match, i ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi hanno superato il Giappone3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20). Si tratta del primo ko per Ishikawa e compagni in tutto il torneo. Gli azzurri, che così come gli avversari di oggi erano già qualificati per le finals di Danzica in programma dal 19 luglio, dovranno adesso attendere i match di domani per conoscere l'avversario ai quarti della final eight.

Giannelli e compagni hanno terminato la fase a gironi con nove successi e tre sconfitte, decisivo il rientro dei big a partire dalla week 2 giocata a Rotterdam.