Pallavolo: 3-0 alla Croazia, azzurre alle Finals Nations League

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'Italia femminile di pallavolo ha superato 3-0 (25-14; 25-17; 25-17) la Croazia e vola alle Finals di Bangkok in Thailandia. Le azzurre hanno raggiunto la qualificazione matematica alle Finals di Nations League grazie anche alla sconfitta al tiebreak della Serbia per mano della Repubblica Dominicana.

Per l'Italia si tratta del secondo successo consecutivo conquistato a Bangkok contro la Croazia e la certezza dell'ottavo posto in classifica generale valido come pass per l'ultimo atto del torneo.

Match senza storia quello vinto dalle ragazze del ct Davide Mazzanti che domani alle ore 12:00 sfideranno il Giappone in una sfida che potrebbe consentire all'Italia di scalare ulteriormente la classifica evitando subito un incrocio proibitivo nei quarti di finale. (ANSA).