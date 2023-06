Pallavolo: Nations League donne, Italia-Canada 3-2

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Italia ha battuto 3-2 il Canada a Bangkok, nel secondo match della pool 6 della Nations League donne di pallavolo. Punteggio a favore delle azzurre del ct Davide Mazzanti: 22-25, 25-23, 25-14, 24-26, 15-10. L'Italia ha così conquistato il sesto successo, utile per riagganciare l'ottavo posto in classifica generale. Sono state Degradi e Villani le due grandi protagoniste offensive dell'ennesimo successo al tiebreak (ottavo su dieci partite disputate) di questa VNL. Domani alle ore 8:00 l'Italia torna in campo contro la Croazia in una sfida che potrebbe, in caso di vittoria azzurra e di concomitante passo falso di qualche diretta avversaria, garantire il matematico accesso all'atto conclusivo del torneo, in programma ad Arlington dal 13 al 17 luglio.

(ANSA).