Pallavolo, Nations league: Italia ko 3-1 contro la Polonia

Sconfitta per l'Italia nella seconda settimana di Nations League di pallavolo. Gli azzurri , a Rotterdam, hanno ceduto 3-1 (19-25, 26-28, 25-18, 20-25) alla Polonia vice campione del mondo.

Italia comunque in corsa per la final eight che si giocherà a Danzica a luglio. La squadra di De Giorgi chiude dunque questa questa week 2 e si prepara a volare verso Pasay City, nelle Filippine, per pool 3 che comincia il 4 luglio e dove ci saranno Brasile, Canada, Slovenia e Giappone.