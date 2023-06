Nations League: Italia-Cina 3-0

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Nuova vittoria dell'Italia nella seconda settimana di Volleyball Nations League maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Cina col punteggio di 3-0 (25-13, 25-19, 26-24) mettendo in carniere il quarto successo nella competizione 2023.

Dopo il successo di ieri sull'Iran, sempre a Rotterdam gli azzurri non hanno avuto difficoltà a superare gli asiatici, ultimi nella classifica, restando in corsa per la qualificazione alle Final Eight. Domani, nuovo impegno, contro la Serbia in un match serale. (ANSA).