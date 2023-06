Vnl: azzurre a Bangkok, azzurri in Olanda per nuove sfide

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Dopo la vittoria al tiebreak con la Cina a Hong Kong, l'Italia del Ct Davide Mazzanti è già a Bangkok per preparare la Pool 6 di Nations League, in programma dal 27 giugno. Le azzurre dovranno affrontare Brasile, Croazia, Canada e Giappone per cercare di garantirsi il pass alle Finals.

E' in Olanda, invece, la nazionale di Ferdinando De Giorgi, a sua volta in corsa per le Finals di Danzica. Avversarie della seconda tappa, in programma a Rotterdam, saranno Iran, già mercoledì prossimo la sfida, Cina, Polonia e Serbia. La Vnl prepara agli Europei, che si disputeranno in Italia dal 13 agosto al 16 settembre. L'Italia femminile, campione uscente, esordirà all'Arena di Verona contro la Romania. Il torneo proseguirà poi a Monza, Torino e Firenze prima di trasferirsi a Bruxelles per la fase finale. Gli azzurri campioni del mondo e d'Europa debutteranno a Bologna contro il Belgio il 28 agosto per giocare poi a Perugia, Ancona e Bari, puntando alla finale a Roma. In tutte le nove città, la mobilità dei dirigenti delle varie federazioni straniere, di arbitri, accompagnatori, giornalisti ed addetti ai lavori è stata affidata dal Comitato organizzatore, attraverso un bando, all'italiana Edilfar Rent, che metterà a disposizione 50 veicoli, tra auto e van. (ANSA).