Nations League donne: Italia-Olanda 3-2

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Terza vittoria consecutiva dell'Italia nella Pool 3 della Nations League, in corso ad Hong Kong. Dopo il successo all'esordio con la Bulgaria e quello sulla Repubblica Dominicana, la squadra del ct Davide Mazzanti ha battuto l'Olanda al tiebreak (22-25, 25-22; 25-20; 18-25; 19-17), riuscendo ad avere la meglio dopo aver annullato due palle match alle rivali. Le azzurre restano in corsa per l'accesso alla Final Eight del torneo. (ANSA).