Nations League donne: Italia-Rep.Dominicana 3-2

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Seconda vittoria consecutiva dell'Italia nella Pool 3 della Nations League, in corso ad Hong Kong. Dopo il successo all'esordio con la Bulgaria, le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno battuto la Repubblica Dominicana al tiebreak (25-16; 16-25; 21-25; 25-22; 15-10) portando a casa un successo importante successo in chiave classifica.

"Siamo partiti benissimo poi quando loro hanno iniziato a rischiare qualcosa in più in attacco e al servizio abbiamo perso qualità nei colpi, calando vistosamente - ha spiegato il ct -.

Da quel momento abbiamo impiegato tanto a ritrovarci nonostante un buon lavoro in ricezione. È stata dunque una partita di fatica perché per rimetterci in carreggiata ci abbiamo impiegato un po'. Quando le cose non vengono è facile innervosirsi e perdere le misure e per questo sono molto felice per la vittoria - ha aggiunto - Domani riposiamo ma ovviamente ci alleneremo gestendo anche e soprattutto il recupero delle ragazze in vista delle ultime due partite della pool". Gli ultimi due impegni in terra cinese sono contro Olanda e Cina, il primo in programma sabato alle 11 italiane, l'altro domenica alle 14:30. (ANSA).