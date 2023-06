Pallavolo: Nations League; 3-1 a Cuba, prima vittoria Italia

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Dopo le sconfitte con Argentina e Stati Uniti, prima vittoria dell'Italia nella nations League maschile in corso in Canada. A Ottawa gli azzurri hanno superato Cuba 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-18) sbloccando così classifica, ranking e morale.

Azzurri bravi ad imporre il proprio ritmo nei primi due set, permettendo poi a Cuba di riaprire la gara nel terzo set senza confermarsi nel quarto però con l'italia che riprende in mano il gioco, porta a casa set e la prima vittoria. Romanò e Bottolo i top scorer della gara con 17 punti e la buona prova di Sanguinetti, autore di 10 punti alla prima da titolare e di Rinaldi con 11 punti messi a terra, 8 i muri vincenti per gli azzurri alla fine. Tra i cubani in evidenza Lopez, autore di 13 punti.

Domani gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi tornano in campo contro la Germania.

"E' stata una vittoria desiderata, i ragazzi avevano voglia sin dall'inizio di far bene - le parole di de Giorgi - è chiaro che le prime due gare ci hanno messo in difficoltà, stiamo cercando i nostri equilibri tecnici tra di noi, contro Argentina e Usa non era facile. Con Cuba avevamo la possibilità di far bene, cercando una prova di carattere, di continuità, per far vedere che ci siamo. Sono contento di questa prestazione, abbiamo ora poco tempo per preparare la Germania. Sarà un'altra di quelle partite importanti, sfruttiamo la fiducia che ci ha dato la vittoria di oggi, cercando di fare anche piccoli passi avanti". (ANSA).