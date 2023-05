Volley: VakifBank vince Champions donne, 42 punti Egonu

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Strepitosa prestazione di Paola Egonu che, segnando 42 punti, ha trascinato la sua squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria per 3-1 nella finale della Champions League donne di pallavolo contro un'altra squadra turca, l'Eczacibasi. La sfida per il titolo europeo si è giocata al Pala Alpitour di Torino. Per Egonu è la terza vittoria in Champions, sempre con una squadra diversa: Novara, Conegliano e adesso VakifBank. (ANSA).