Pallavolo: Trentino anno magico, premiati con 'Farfalle d'Oro

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - "Se c'è lavoro e se c'è progettualità si possono ottenere grandi risultati". Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha accolto con queste parole i giocatori della dell'Itas Trentino che mercoledì scorso ha conquistato lo scudetto battendo la Lube Civitanova in gara-5 delle finali tricolori e le giocatrici della squadra femminile che, sempre in questo mese di maggio, hanno ottenuto una storica promozione in Serie A/1. A tutti gli atleti è stato consegnato il riconoscimento "Farfalla del Trentino".

"A questo territorio dobbiamo tanto. Per lui vogliamo lavorare e impegnarci tutti i giorni", ha commentato Bruno Da Re, presidente della Trentino volley, che ha ringraziato gli allenatori delle squadre femminile e maschile, Stefano Saja ed Angelo Lorenzetti, con "un augurio per il loro futuro professionale".

Per Saja è stata "una stagione incredibile: siamo partiti con una frase di Bruno che ci ha dato il benvenuto, che ci ha detto che a Trento partiva una nuova avventura, una famiglia allargata, e che come consuetudine a Trento non si deve vincere ma si vuole vincere". "Abbiamo iniziato - ha aggiunto - conoscendoci in un momento di difficoltà. Abbiamo creato una squadra che ha fortemente voluto l'obiettivo che siamo riusciti a raggiungere".

Lorenzetti ha detto che "sono arrivato in questa sala della Provincia dopo sette anni. Ho cominciato nelle stanze del comune e finisco in questa stanza importante. Per me è come aver fatto un viaggio nel vostro magnifico territorio. È un cerchio che si chiude". "Ed è un modo di ricordare l'affetto che mi è stato sempre riservato da Trento - ha concluso -, che porto via insieme a questa farfalla, nel cuore e dove la vita mi vorrà veder protagonista". (ANSA).