Pallavolo: la scelta 'al contrario' di Pietrini, va in Russia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Mentre il mondo dello sport si interroga sull'opportunità o meno della presenza nelle varie competizioni di Russia e Bielorussia, e tanti atleti stranieri lasciano i club di quei due Paesi, quelli russi in particolare, dando vita a un vero e proprio 'esodo', c'è anche chi fa la scelta contraria.

Oggi infatti la Savino Scandicci Volley ha ufficializzato con un comunicato una notizia che era nell'aria da tempo, ovvero che la 23enne schiacciatrice Elena Pietrini, atleta della nazionale, lascia dopo quattro stagioni la squadra toscana perché "intraprenderà una nuova esperienza professionale all'estero".

La squadra in cui giocherà la 23enne non viene citata ma si tratta della Dinamo-Ak Bars di Kazan, come aveva fatto sapere l'agenzia Gold Sport, che cura gli interessi dell'azzurra, la cui scelta fa sì che, nella prossima stagione, non possa disputare le Coppe, visto il bando ancora esistente (a meno di ripensamenti, per ora non all'ordine del giorno) nei confronti delle squadre russe. Con la Savino, Pietrini ha vinto la Challenge Cup e CEV Cup. (ANSA).