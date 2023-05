Pallavolo: Marzari, per Paola Egonu siamo a un buonissimo punto

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "Siamo davvero a un buonissimo punto". Così la presidente del Vero Volley, Alessandra Marzari, in diretta tv a Sky Sport sul possibile ritorno di Paola Egonu in Italia, con la casacca delle milanesi.

"Alcuni talenti hanno il loro perché nella loro nazione - ha spiegato Marzari -. Credo che il ritorno di una giocatrice così in un contesto come Milano sia davvero importante".

Un'apertura che arriva a poche ore dalla netta affermazione del Vero Volley sull'Imoco Conegliano, in gara 2 delle finali scudetto: un 3-0 che ha riportato la serie in parità. Giovedì gara 3 al Palaverde alle 20.45. (ANSA).