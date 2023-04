Pallavolo: 1/o trofeo in Turchia, Egonu vince la Coppa nazionale

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Per Paola Egonu arriva la prima conquista di un trofeo in Turchia. Oggi infatti la fuoriclasse azzurra, segnando 25 punti, ha trascinato il Vakifbank Istanbul alla vittoria per 3-0 (25-13, 25-23, 29-27) nella finale della Coppa di Turchia contro il Fenerbahce.

Ora Egonu, con le sue compagne, ritroverà il Fenerbahce nella sfida delle semifinali dei play off del campionato turco, mentre affronterà un'altra squadra di Istanbul, l'Eczacibasi, nella finale della Champions League sabato 20 maggio al Pala Alpitour di Torino. (ANSA).